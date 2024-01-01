قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Fortifi هو برنامج الأعمال الشامل للمبيعات والتسويق ودعم العملاء وفرق الفوترة. لمساعدتك في اكتساب عملاء جدد، ورعاية العملاء الحاليين وجعل الحصول على الأموال أمرًا سهلاً، تمتلك Fortifi جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك، من منصة واحدة ذكية وسهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: fortifi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fortifi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.