Formly

Formly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tryformly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Formly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Formly is a powerful and free multistep form solution made for Webflow. With just 5 attributes, you can turn any form into a multistep form on Webflow. Features include: * Custom Navigation Buttons * Automatic Progress Nav * Custom Progress Nav * Press Enter to progress * Input Validation * and many more features!

الموقع الإلكتروني: tryformly.com

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