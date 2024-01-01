قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Formly is a powerful and free multistep form solution made for Webflow. With just 5 attributes, you can turn any form into a multistep form on Webflow. Features include: * Custom Navigation Buttons * Automatic Progress Nav * Custom Progress Nav * Press Enter to progress * Input Validation * and many more features!

الموقع الإلكتروني: tryformly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Formly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.