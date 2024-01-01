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Formly is a powerful and versatile online form builder that helps organizations across various industries create professional-looking, custom-branded forms, surveys, and quizzes.

الموقع الإلكتروني: getformly.com

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