Formly

Formly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getformly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Formly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Formly is a powerful and versatile online form builder that helps organizations across various industries create professional-looking, custom-branded forms, surveys, and quizzes.

الموقع الإلكتروني: getformly.com

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