Formilla

Formilla

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: formilla.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Formilla على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد موقع Formilla.com مزودًا رائدًا لبرامج مراسلة العملاء للمبيعات والتسويق والدعم. من خلال مجموعة من أدوات الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والمراسلة داخل التطبيق في منصة واحدة قوية، تستخدم أكثر من 12000 شركة حول العالم برامجنا لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتحسين دعم العملاء.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: formilla.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Formilla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

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Anyleads

Anyleads

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Freshmarketer

freshmarketer.com

Beetle Eye

Beetle Eye

beetle-eye.com

Mitto SMS

Mitto SMS

mitto.ch

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