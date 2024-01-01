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يعد موقع Formilla.com مزودًا رائدًا لبرامج مراسلة العملاء للمبيعات والتسويق والدعم. من خلال مجموعة من أدوات الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والمراسلة داخل التطبيق في منصة واحدة قوية، تستخدم أكثر من 12000 شركة حول العالم برامجنا لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق وتحسين دعم العملاء.

الموقع الإلكتروني: formilla.com

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