ForexTV

ForexTV

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الموقع الإلكتروني: forextv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ForexTV على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر ForexTV للمشاركين في أسواق رأس المال العالمية الأخبار والبيانات وأدوات دعم القرار والتعليم والرأي والتحليلات حول أسواق الفوركس والسلع العالمية. مهمتنا هي أن نكون مصدرا للمعلومات الحيوية للمجتمع التجاري العالمي ومصدرا للأخبار والاتجاهات الرائدة.

الموقع الإلكتروني: forextv.com

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