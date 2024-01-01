Foreca

Foreca

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الموقع الإلكتروني: foreca.fi

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Foreca على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الموقع الرسمي للطقس الخاص بشركة Foreca. على الموقع الإلكتروني، يمكنك العثور على الطقس المحلي الدقيق وأحدث ملاحظات الطقس ورادار المطر وتوقعات المطر والمزيد من معلومات الطقس لفنلندا والخارج.

الموقع الإلكتروني: foreca.fi

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foreca. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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