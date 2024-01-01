الصفحة الأولى التي ينظمها المجتمع لعمليات الإطلاق التي تشكل ثقافة onchain. في Forage، يقوم أمناء المجتمع، الذين يطلق عليهم اسم "foragers"، بإنشاء صفحات إطلاق للمشاريع التي يريدون تسليط الضوء عليها. تجمع صفحات الإطلاق بين البيان الصحفي والنعناع التذكاري في صفحة واحدة أنيقة مصممة لتنتشر كالنار في الهشيم. يتم تنظيم عمليات الإطلاق هذه على الصفحة الرئيسية لـ Forage.xyz، حيث تحظى بالدعم على شكل نعناع. عندما يقوم المنشئون بإنشاء صفحة إطلاق على Forage، فإننا نستخدم أحدث الابتكارات في التوزيع onchain للتوصية بإطلاقها لعدد أكبر من الأشخاص الذين سيتوافقون مع عملهم.

الموقع الإلكتروني: forage.xyz

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