Forage

Forage

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الموقع الإلكتروني: forage.xyz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Forage على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الصفحة الأولى التي ينظمها المجتمع لعمليات الإطلاق التي تشكل ثقافة onchain. في Forage، يقوم أمناء المجتمع، الذين يطلق عليهم اسم "foragers"، بإنشاء صفحات إطلاق للمشاريع التي يريدون تسليط الضوء عليها. تجمع صفحات الإطلاق بين البيان الصحفي والنعناع التذكاري في صفحة واحدة أنيقة مصممة لتنتشر كالنار في الهشيم. يتم تنظيم عمليات الإطلاق هذه على الصفحة الرئيسية لـ Forage.xyz، حيث تحظى بالدعم على شكل نعناع. عندما يقوم المنشئون بإنشاء صفحة إطلاق على Forage، فإننا نستخدم أحدث الابتكارات في التوزيع onchain للتوصية بإطلاقها لعدد أكبر من الأشخاص الذين سيتوافقون مع عملهم.

الموقع الإلكتروني: forage.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Forage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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