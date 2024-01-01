Footmarks

Footmarks

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الموقع الإلكتروني: footmarks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Footmarks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Footmarks helps the worlds largest CPG brands gain unprecedented visibility into their retail execution and compliance rates. From facilities and warehouses all the way to the retail floor, Footmarks provides actionable data to increase execution rates, increase sales, and reduce waste.
الفئات:
Business
Retail Execution Software

الموقع الإلكتروني: footmarks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Footmarks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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