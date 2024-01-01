Food Safety News

Food Safety News

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الموقع الإلكتروني: foodsafetynews.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار سلامة الأغذية هي مصدر إخباري يومي للحصول على معلومات حول حالات تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، وعلوم الأغذية، والتكنولوجيا، والسياسة الغذائية، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: foodsafetynews.com

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