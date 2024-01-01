Fond

Fond

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الموقع الإلكتروني: fond.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fond على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fond عبارة عن منصة SaaS عالمية تعمل بسلاسة على دمج مكافآت الموظفين وعمليات التقدير في حل واحد سهل الاستخدام. باستخدام Fond، يمكن للموظفين والمديرين التعرف على بعضهم البعض، واسترداد المكافآت، والوصول إلى الخصومات الحصرية للشركات، وقياس النجاح بحيث تقضي أقسام الموارد البشرية وقتًا أقل في إدارة البرامج ووقتًا أطول في تحقيق النتائج.

الموقع الإلكتروني: fond.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fond. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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