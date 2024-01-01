Fond عبارة عن منصة SaaS عالمية تعمل بسلاسة على دمج مكافآت الموظفين وعمليات التقدير في حل واحد سهل الاستخدام. باستخدام Fond، يمكن للموظفين والمديرين التعرف على بعضهم البعض، واسترداد المكافآت، والوصول إلى الخصومات الحصرية للشركات، وقياس النجاح بحيث تقضي أقسام الموارد البشرية وقتًا أقل في إدارة البرامج ووقتًا أطول في تحقيق النتائج.

الموقع الإلكتروني: fond.co

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