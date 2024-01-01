Flowplayer

Flowplayer

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الموقع الإلكتروني: flowplayer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flowplayer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flowplayer is an all-around solution for online video. It’s easy to use, ten times smaller and brings more power and control to the media industry.

الموقع الإلكتروني: flowplayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flowplayer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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