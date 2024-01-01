Flowplay

Flowplay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: videsigns.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flowplay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flowplay is a lightweight media player library made specifically for Webflow, a popular no-code website builder. It allows users to create fully customizable HTML, Vimeo, and YouTube video players without any coding required.

الموقع الإلكتروني: videsigns.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flowplay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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