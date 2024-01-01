FlowGPT

FlowGPT

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flowgpt.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FlowGPT على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FlowGPT هي أداة ذكاء اصطناعي توفر واجهة مرئية لـ ChatGPT، وهي أداة chatbot على لوحة قماشية. يعمل FlowGPT على تحسين بنية المحادثة ووضوحها من خلال السماح بإجراء محادثات مرئية متعددة الخيوط. توفر الأداة عقدًا مختلفة لإدارة المحادثات بسهولة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة الصورة الكبيرة ومشاركة الأفكار والحصول على التعليقات وتحسين عملهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر FlowGPT إمكانية الوصول الفوري إلى المستندات دون تأخير أو ضجة. يمكن للمستخدمين إجراء بحث حول أي موضوع باستخدام قوة ChatGPT. تعرض الأداة أمثلة مختلفة مثل نصائح كتابة الإعلانات، والتسويق، والكتابة الواقعية، وتخطيط الوجبات الصحية. تعمل ميزة التوازي على تكرار شكل نحوي لإعطاء السطور إيقاعًا، في حين أن ميزة التناقض تضع كلمتين متقابلتين جنبًا إلى جنب للتأكيد على الأضداد. تتكرر ميزة النقطية الخاصة بها في نهاية الجمل المتتالية لإضافة القليل من الرنين. يعمل FlowGPT على نموذج الدفع حسب النمو، مما يعني عدم وجود اشتراكات شهرية. وبدلاً من ذلك، يدفع المستخدمون فقط مقابل كلمات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها. يستخدم النظام الأساسي OpenAI ChatGPT API تحت الغطاء لحساب عدد كلمات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، والتي تتضمن نص الإدخال والإخراج. بشكل عام، يعد FlowGPT أداة قوية لتصور وتنظيم محادثات الذكاء الاصطناعي مع المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات الفردية.

الموقع الإلكتروني: flowgpt.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FlowGPT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OctiAI

OctiAI

octiai.com

Fiction Fusion

Fiction Fusion

fictionfusion.io

Rephrase.info

Rephrase.info

rephrase.info

GPT Prompt Tuner

GPT Prompt Tuner

gptprompttuner.com

Botly

Botly

getbotly.com

RolePlai

RolePlai

roleplai.app

Gliglish

Gliglish

gliglish.com

YOMO

YOMO

yomoai.com

AI Copywriter

AI Copywriter

aicopywriter.ai

Prospre

Prospre

prospre.io

IMG2HTML

IMG2HTML

img2html.com

Snaprizz

Snaprizz

snaprizz.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية