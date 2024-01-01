FlowGPT هي أداة ذكاء اصطناعي توفر واجهة مرئية لـ ChatGPT، وهي أداة chatbot على لوحة قماشية. يعمل FlowGPT على تحسين بنية المحادثة ووضوحها من خلال السماح بإجراء محادثات مرئية متعددة الخيوط. توفر الأداة عقدًا مختلفة لإدارة المحادثات بسهولة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة الصورة الكبيرة ومشاركة الأفكار والحصول على التعليقات وتحسين عملهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر FlowGPT إمكانية الوصول الفوري إلى المستندات دون تأخير أو ضجة. يمكن للمستخدمين إجراء بحث حول أي موضوع باستخدام قوة ChatGPT. تعرض الأداة أمثلة مختلفة مثل نصائح كتابة الإعلانات، والتسويق، والكتابة الواقعية، وتخطيط الوجبات الصحية. تعمل ميزة التوازي على تكرار شكل نحوي لإعطاء السطور إيقاعًا، في حين أن ميزة التناقض تضع كلمتين متقابلتين جنبًا إلى جنب للتأكيد على الأضداد. تتكرر ميزة النقطية الخاصة بها في نهاية الجمل المتتالية لإضافة القليل من الرنين. يعمل FlowGPT على نموذج الدفع حسب النمو، مما يعني عدم وجود اشتراكات شهرية. وبدلاً من ذلك، يدفع المستخدمون فقط مقابل كلمات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها. يستخدم النظام الأساسي OpenAI ChatGPT API تحت الغطاء لحساب عدد كلمات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، والتي تتضمن نص الإدخال والإخراج. بشكل عام، يعد FlowGPT أداة قوية لتصور وتنظيم محادثات الذكاء الاصطناعي مع المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات الفردية.

الموقع الإلكتروني: flowgpt.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FlowGPT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.