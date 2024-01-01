FlowDeploy

FlowDeploy

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الموقع الإلكتروني: flowdeploy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FlowDeploy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل خطوط أنابيب المعلوماتية الحيوية في السحابة باستخدام Snakemake أو Nextflow. يستخدم متخصصو المعلومات الحيوية FlowDeploy لمحاولة تشغيل وتطوير خطوط الأنابيب.

الموقع الإلكتروني: flowdeploy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FlowDeploy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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