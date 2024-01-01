قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بتشغيل خطوط أنابيب المعلوماتية الحيوية في السحابة باستخدام Snakemake أو Nextflow. يستخدم متخصصو المعلومات الحيوية FlowDeploy لمحاولة تشغيل وتطوير خطوط الأنابيب.

الموقع الإلكتروني: flowdeploy.com

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