بدائل - Flow Engineering
OneDesk
onedesk.com
إدارة مشاريعك، دعم عملائك، تقديم الخدمات.
Accompa
accompa.com
#1 أداة برمجية لإدارة المتطلبات السحابية. يستخدم من قبل فرق تحليل الأعمال وإدارة المنتجات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مئات الشركات. احصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. بواسطة أكومبا.
Olive
olive.app
اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين والت...
Delibr
delibr.com
أحدث ثورة في كتابة PRD باستخدام قوالب Delibr AI الديناميكية وتسهيل اتخاذ القرار وتكامل Jira ثنائي الاتجاه. استخدم الذكاء الاصطناعي لشحن المزيد من قيمة المنتج بمستوى جديد من الوضوح والتدفق.
Userdoc
userdoc.fyi
تم تنفيذ قصص المستخدمين والشخصيات والرحلات بشكل صحيح. أداة حديثة لإدارة المتطلبات مع ميزات ستحبها. يمكنك توفير ساعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ودعوة فريقك وعملائك للتعاون.
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...