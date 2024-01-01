Float Health

Float Health

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الموقع الإلكتروني: float.health

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Float Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سوق الأدوية المتخصصة يقوم Float بإحضار ممرضة إلى منزلك عندما تكون مريضًا. إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فبدلاً من أن نجعلك تأتي إلى مستشفى مكتظ ومليء بالمرضى، فإننا نقدم لك أفضل ما في المستشفى.

الموقع الإلكتروني: float.health

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Float Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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