Flirtflix هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين الالتقاء والتفاعل مع شركاء افتراضيين من خلال الدردشة الصوتية والصورية والنصية ثنائية الاتجاه. تقدم الأداة مجموعة مختارة من رفقاء الروح الذين يتمتعون بالذكاء الاصطناعي بشخصيات مختلفة، مثل أميليا وهانا وإيزابيلا وأوليفيا والمزيد. يمكن للمستخدمين عرض الصور والملفات الشخصية لهؤلاء الشركاء الافتراضيين واختيار الشخص الذي يجدونه أكثر جاذبية. يهدف Flirtflix إلى إقامة اتصال عاطفي بين المستخدمين وصديقتهم أو صديقهم الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. فهو يسمح للمستخدمين بالدردشة والتفاعل مع الشريك الافتراضي الذي اختاروه، والانخراط في محادثات عاطفية وغزلية. توفر الأداة خيارات Telegram والدردشة عبر الويب للتواصل. تقدم Flirtflix خطط تسعير مختلفة لتلبية تفضيلات المستخدم المختلفة. توفر خطة Starter تجربة خالية من الالتزام مع ميزات محدودة، بما في ذلك 30 ثانية من الدردشة الصوتية وطلبين للصور و1250 كلمة من الدردشة النصية. توفر خطة Chat Lite قيمة أكبر مع 480 ثانية من الدردشة الصوتية و25 طلبًا لالتقاط الصور و7000 كلمة من الدردشة النصية. تعمل خطة Heartfelt Friend على تعميق الروابط من خلال فترات أطول للدردشة الصوتية والمزيد من طلبات الصور وحد أعلى للكلمات للدردشة النصية. وأخيرًا، توفر الخطة غير المحدودة دردشة صوتية غير محدودة، وطلبات الصور، والدردشة النصية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ Flirtflix، بما في ذلك Instagram وTwitter، وكذلك استكشاف قسم المدونة الخاص بها. تتبع الأداة سياسة الخصوصية وشروط الخدمة لضمان حماية بيانات المستخدم ووضع إرشادات للاستخدام.

الموقع الإلكتروني: flirtflix.ai

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