Flipster

Flipster

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الموقع الإلكتروني: flipster.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flipster على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flipster هي واحدة من أفضل بورصات تداول مشتقات العملات المشفرة التي تقدم قوائم العقود الآجلة الدائمة بسرعة البرق لأحدث العملات المشفرة. قم بالشراء أو البيع على أكثر من 200 قائمة للعقود الآجلة الدائمة، بما في ذلك Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وSolana (SOL) وغيرها من العملات البديلة، مع رافعة مالية تصل إلى 100x.

الموقع الإلكتروني: flipster.io

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