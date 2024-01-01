Flike

Flike

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flike.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flike على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد لرسائل المبيعات. استفد من المحادثات التاريخية وأنشطة إدارة علاقات العملاء (CRM) وبيانات نية العملاء المحتملين لإنشاء رسائل تؤدي إلى التحويل.

الموقع الإلكتروني: flike.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flike. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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