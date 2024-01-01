يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flightfox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أصبح السفر المعقد أمرًا سهلاً للشركات والمدارس والمؤسسات غير الربحية والأحداث والمزيد. قم بتخطيط وحجز وإدارة سفر فريقك دون عناء. نحن نجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية لإبعاد كل العمل والجهد والضغط عن فريقك.

الموقع الإلكتروني: flightfox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flightfox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.