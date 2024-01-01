Flagright

Flagright

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الموقع الإلكتروني: flagright.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flagright على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال المعتمد على الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك. المعيار الحديث لمراقبة الجرائم المالية والتحقيق فيها

الموقع الإلكتروني: flagright.com

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