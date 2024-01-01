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الامتثال لمكافحة غسل الأموال المعتمد على الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك. المعيار الحديث لمراقبة الجرائم المالية والتحقيق فيها

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