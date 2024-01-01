بدائل - FitOn
Vagaro
vagaro.com
ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!
Booksy
booksy.com
Booksy - حجز المواعيد عبر الإنترنت. ابحث عن خدمات التجميل وحجزها مثل تصفيف الشعر أو العناية بالأظافر أو السبا أو التدليك. تحقق من الأسعار والمراجعات!
Glamsquad
glamsquad.com
يجمع بين التكنولوجيا السلسة، ومحترفي التجميل الأكثر موهبة، وأهدافك الجمالية، لتمكينك من الظهور بمظهر مذهل، والشعور بالروعة، والتألق - وفقًا لشروطك الخاصة.
Zeel
zeel.com
تقدم Zeel خدمة التدليك الأكثر موثوقية عند الطلب في أقل من ساعة، أو ما يصل إلى شهر مقدمًا، سبعة أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة، مع أوقات البدء في وقت مبكر من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10:30 مساءً.
Manicare
manicare.com.au
أدوات تجميل وتجميل البشرة الأساسية الموثوقة في أستراليا منذ أكثر من 40 عامًا.