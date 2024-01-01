Fitia

Fitia

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fitia.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fitia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fitia هو مخطط وجبات آلي ومتعقب تغذية لفقدان الوزن أو زيادة العضلات. يحصل مستخدمونا على وصفات مخصصة بناءً على بياناتهم ومكونات بلدهم المحلية، مدعومة بقاعدة بيانات حصرية تضم مليون أطعمة ووصفات. - اخسر أو اكتسب الوزن باتباع نظام غذائي ذكي. - خطط التغذية الذكية لخسارة الدهون 🔥 أو اكتساب العضلات 💪. - عداد السعرات الحرارية ومتتبع وحدات الماكرو 🎯 - 🌯 +8000 وصفة مخصصة... وأكثر!

الموقع الإلكتروني: fitia.app

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