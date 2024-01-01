FirstQuadrant

FirstQuadrant

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الموقع الإلكتروني: firstquadrant.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FirstQuadrant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مبيعات B2B قابلة للتطوير بشكل لا نهائي باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل كبير من خلال مبيعات يمكن التنبؤ بها ومؤتمتة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. تحويل مبيعات B2B إلى نظام قابل للتطوير ومستقل بالكامل مع الذكاء الاصطناعي. يشمل FirstQuadrant مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات الواردة والصادرة وتعزيزها، مما يضمن اتباع نهج موحد لإدارة العلاقات.

الموقع الإلكتروني: firstquadrant.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FirstQuadrant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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