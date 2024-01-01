قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مبيعات B2B قابلة للتطوير بشكل لا نهائي باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل كبير من خلال مبيعات يمكن التنبؤ بها ومؤتمتة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. تحويل مبيعات B2B إلى نظام قابل للتطوير ومستقل بالكامل مع الذكاء الاصطناعي. يشمل FirstQuadrant مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات الواردة والصادرة وتعزيزها، مما يضمن اتباع نهج موحد لإدارة العلاقات.

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