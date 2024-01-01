FirstIgnite

FirstIgnite

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الموقع الإلكتروني: firstignite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FirstIgnite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطوير الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمنظمات العلمية. FirstIgnite هي شركة برمجيات تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها خصيصًا لمساعدة الجامعات على تحديد الشركات المهتمة بالشراكة في الأبحاث والتواصل معها. يقوم المستخدمون بإدخال وصف لأبحاثهم ويتم مطابقتهم للأسواق والشركات وجهات الاتصال الأكثر توافقًا مع الشراكة المحتملة.

الموقع الإلكتروني: firstignite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FirstIgnite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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