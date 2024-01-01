بدائل - Firstbase
LegalZoom
legalzoom.com
LegalZoom.com, Inc. هي شركة تكنولوجيا قانونية عبر الإنترنت تساعد عملائها على إنشاء مستندات قانونية دون الحاجة بالضرورة إلى الاستعانة بمحامي. تشمل المستندات المتاحة الوصايا وصناديق الاستثمار ووثائق تأسيس الأعمال وتسجيلات حقوق الطبع والنشر وتطبيقات العلامات التجارية.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
يجعل Rocket Lawyer القانون ميسور التكلفة وبسيطًا. قم بإنشاء المستندات القانونية وتوقيعها عبر الإنترنت، واحصل على المشورة القانونية من المحامين، وقم بتأسيس عملك، والمزيد!
Clemta
clemta.com
CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.