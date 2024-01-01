Fintelite

Fintelite

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الموقع الإلكتروني: fintelite.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fintelite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة العمليات الذكية للإقراض. قم بأتمتة إدخال البيانات المالية وتحليلها لتقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 30%. يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا باستخراج البيانات وإثرائها وتصورها من المستندات وقواعد البيانات في الوقت الفعلي، مما يعزز عملية اتخاذ القرار في عملك.

الموقع الإلكتروني: fintelite.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fintelite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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