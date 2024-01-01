توفر Fintech News Middle East مصدرًا للرؤى العميقة وفي الوقت المناسب وآخر الأخبار المحلية والعالمية حول Fintech. تم إطلاق فريق Fintech News Network في عام 2017، ويعمل بجد لتقديم محتوى يركز على التكنولوجيا المالية بأشكال مختلفة لجمهور يبحث عن تحديثات حول أحداث التكنولوجيا المالية والندوات عبر الإنترنت، وآراء مذهلة من مبتكري التمويل الرقمي ذوي السمعة الطيبة، وتحليل تطبيقات التكنولوجيا المالية من المطلعين النشطين، الأخبار العاجلة حول موضوعات التكنولوجيا المالية وتنبيهات سوق التكنولوجيا المالية.

الموقع الإلكتروني: fintechnews.ae

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fintech News Middle East. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.