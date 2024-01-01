Fintech News Middle East

Fintech News Middle East

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الموقع الإلكتروني: fintechnews.ae

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Fintech News Middle East مصدرًا للرؤى العميقة وفي الوقت المناسب وآخر الأخبار المحلية والعالمية حول Fintech. تم إطلاق فريق Fintech News Network في عام 2017، ويعمل بجد لتقديم محتوى يركز على التكنولوجيا المالية بأشكال مختلفة لجمهور يبحث عن تحديثات حول أحداث التكنولوجيا المالية والندوات عبر الإنترنت، وآراء مذهلة من مبتكري التمويل الرقمي ذوي السمعة الطيبة، وتحليل تطبيقات التكنولوجيا المالية من المطلعين النشطين، الأخبار العاجلة حول موضوعات التكنولوجيا المالية وتنبيهات سوق التكنولوجيا المالية.

الموقع الإلكتروني: fintechnews.ae

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