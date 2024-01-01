Finnt

Finnt

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الموقع الإلكتروني: finnt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Finnt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة Finnt المدعومة بالذكاء الاصطناعي على فهم البيانات غير المستخدمة وغير المنظمة من خلال تقسيم المستندات المالية المعقدة إلى مذكرات سهلة الهضم في دقائق.

الموقع الإلكتروني: finnt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Finnt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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