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Finnix هي شركة تقدم حلول التكنولوجيا المالية للشركات الإبداعية الإندونيسية. نحن نقدم القروض وأدوات الإدارة المالية لمنظمي الأحداث والوكالات ومروجي الحفلات الموسيقية وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: finnix.id

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