Finnix

Finnix

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الموقع الإلكتروني: finnix.id

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Finnix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Finnix هي شركة تقدم حلول التكنولوجيا المالية للشركات الإبداعية الإندونيسية. نحن نقدم القروض وأدوات الإدارة المالية لمنظمي الأحداث والوكالات ومروجي الحفلات الموسيقية وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: finnix.id

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