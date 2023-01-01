WebCatalog
Finch 3D

Finch 3D

app.finch3d.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Finch 3D على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حيث يتم تصميم المهندسين المعماريين والذكاء الاصطناعي معًا. تحسين تصميم المبنى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية. احصل على تعليقات فورية حول الأداء واكتشف الأخطاء وابحث عن الحلول المثلى.

الموقع الإلكتروني: finch3d.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Finch 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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