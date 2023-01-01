حيث يتم تصميم المهندسين المعماريين والذكاء الاصطناعي معًا. تحسين تصميم المبنى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية. احصل على تعليقات فورية حول الأداء واكتشف الأخطاء وابحث عن الحلول المثلى.

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