FilterPixel عبارة عن أداة لإزالة الصور وتحريرها مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتوفرة على نظامي التشغيل Windows وMac. تقوم الأداة بأتمتة عملية فرز الصور، وتحديد أفضل اللقطات، ووضع علامة على المشكلات المحتملة، مما يقلل الوقت الكبير الذي يتم إنفاقه في اختيار الصور. تم تصميم التطبيق ليناسب مختلف أنواع التصوير الفوتوغرافي، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة بغض النظر عن نوع جلسة التصوير. وهو يدعم مجموعة من التنسيقات بما في ذلك RAW وDNG وJPG، ويسمح باستيراد ألبومات متعددة في وقت واحد، مما يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في سير العمل. يستخدم FilterPixel الذكاء الاصطناعي لتقليد أسلوب التحرير الخاص بالمستخدم بدءًا من الاقتصاص وحتى ضبط التعرض، مما يمكّنه من إنشاء ملفات تعريف مخصصة للتحرير. باستخدام FilterPixel، يمكن للمستخدمين تصدير صورهم المعدلة إلى منصات مختلفة بما في ذلك Lightroom وCapture One وPhoto Mechanic بمجموعة متنوعة من التنسيقات. تحظى الأداة بثقة المجتمع العالمي من المصورين لفعاليتها في تحويل سير عملهم وتحسين إنتاجيتهم. يضمن البرنامج الخصوصية ولا يشارك بيانات المستخدم، مما يضمن الامتثال للقانون العام لحماية البيانات. ويقدم مجموعة من الدعم، بما في ذلك المدونات التعليمية ومكتب المساعدة المخصص. يتم تخصيص الذكاء الاصطناعي أيضًا للتعرف على أسلوب التصوير الفوتوغرافي للمستخدم ونوعه، ويتعامل مع اللقطات المختلفة بشكل مختلف. ومن الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي الخاص بـ FilterPixel يصنف الصور المتشابهة ويختار أفضلها، مما يضمن عدم تفويت أي لقطة مرغوبة.

الموقع الإلكتروني: filterpixel.com

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