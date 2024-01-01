نحن نساعد الطلاب في أمريكا اللاتينية على التخرج من الكلية. من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، نساعد الطلاب على التخرج من الجامعة، بدءًا من القبول وطوال تعليمهم الجامعي بالكامل حتى التخرج. تشتمل جميع دوراتنا على تفاعل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع مدرسينا ومدرسينا مما يجعل 95% من مستخدمينا يصلون إلى درجة رغبتهم. لقد قمنا بإعداد أكثر من 10000 طالب وفي عام 2021 حققنا بالفعل 800 ألف طالب، وهو ما يعني نموًا بمقدار 6 أضعاف على أساس سنوي.

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