هل تحتاج إلى مساعدة في معالجة الفواتير لـ Microsoft Dynamics GP أو D365 Business Central؟ Fidesic هو الحل الأمثل للمدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. www.fidesic.com هل مازلت تقوم بمعالجة الفواتير يدويًا؟ Fidesic يجعل الفواتير ومدفوعات البائعين خالية من الألم! نحن نساعد الشركات التي... *الأعمال التجارية المتنامية *متعددة المواقع/الكيانات المتعددة/الامتيازات *الحاجة إلى توسيع نطاق معالجة الفواتير *الحاجة إلى تحديث عمليات AP *استخدام ميزات Microsoft Dynamics GP أو Business Central: *التقاط بيانات الفاتورة - 99% دقيقة (لا مزيد من الإدخال اليدوي) * سهولة إنشاء مسارات عمل الموافقة للفاتورة والموافقة على الدفع * سهولة الدفع - (ACH، استيفاء الشيكات الآمنة، الهاتف المحمول) * بوابة البائع مع علامتك التجارية (يرسل البائعون الفواتير مباشرة) * التكامل المباشر مع Business Central و يسعى Dynamics GP (Great Plains) Fidesic باستمرار إلى تزويد المستخدمين بحل أتمتة الحسابات الدائنة (AP) الأكثر موثوقية وكفاءة وسهولة في الاستخدام لـ Dynamics GP وBusiness Central. نحن نؤمن أنه من خلال تبسيط معالجة فاتورتك من خلال منصة حديثة وعالية الوضوح وآمنة، يمكنك التركيز على الأهداف التنظيمية الكبيرة وبناء وظيفة تحبها. تم تصميم Fidesic للعمل مع الشركات الفردية والمتعددة المواقع باستخدام Dynamics GP. نحن نعمل مع محترفي المحاسبة للمساعدة في تقليل العمليات اليدوية وزيادة الإنتاجية وزيادة الرؤية في المؤسسات التي لديها مسؤولية لا مركزية. يفهم فريق Fidesic كل عمل، بغض النظر عن حجمه، على أساس شخصي - مما يضمن الاستماع إلى احتياجات حساباتك الدائنة (AP) والعناية بها. فريق خدمة العملاء متاح عبر الدردشة المباشرة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني لتزويدك بالمعلومات والمساعدة اللازمة التي تحتاجها للنجاح والتغلب على أي تحديات قد تواجهها. • الإعداد الموجه ذاتيًا - اجعل الانتقال إلى التشغيل الآلي أمرًا بسيطًا لا تشوبه شائبة. فريق الدعم لدينا موجود لتوجيهك طوال العملية بأكملها عندما تحتاج إلى المساعدة. • التعرف الضوئي على الحروف على الفاتورة (التعرف البصري على الحروف) - يجمع نظام التعرف الضوئي على الحروف الخاص بشركة Fidesic بين البرامج والإدخال البشري لضمان دقة بيانات الفاتورة المهمة قدر الإمكان - مع القدرة على التقاط الفواتير بدقة تصل إلى 96%. وهذا يعني عدم إدخال المزيد من البيانات! • دعم متعدد المواقع - يتمتع Fidesic بدعم أصلي متعدد المواقع مدمج في عملية الالتقاط وسير العمل. سيتم توجيه الفواتير تلقائيًا إلى المعتمدين في الموقع المعينين وترميز GL. • خدمة العملاء – تفتخر فيديسيك بخدمة العملاء المتميزة. الفريق متاح عبر الدردشة المباشرة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني للإجابة على أي من الأسئلة أو التعليقات أو المخاوف الخاصة بحساباتك الدائنة ومعالجتها بطريقة فعالة. • التكامل الكامل مع MEM (متعدد المواقع) - يحتوي Fidesic AP على مهام سير العمل وإدارة الفواتير والاستيراد إلى GP الذي تم تصميمه خصيصًا للعمل مع إدارة الكيانات المتعددة. سيتم تقسيم الفواتير المعتمدة إلى كيانات فردية أو متعددة، واستيرادها إلى GP دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات. • لا مزيد من إدخال البيانات يدويًا - تساعد Fidesic المستخدمين في الحصول على الموافقة وتتولى تلبية الطلبات. لا مزيد من الحشو وإرسال الشيكات الورقية المادية. أرسل ACH والشيكات الورقية عن طريق اختيار الفواتير التي تريد دفعها. • أتمتة الدفع للبائع - Fidesic هي أفضل طريقة لإدارة عملية الدفع للبائع بالكامل من خلال نظام سير عمل الموافقة المعتمد على الويب. سيطابق الحل كيفية إعداد نظامك المصرفي في نظام Dynamics GP ERP الخاص بك. ستتمكن من الدفع للبائعين من حسابات مصرفية متعددة عن طريق ACH والشيك الورقي دون إضافة خطوات إضافية لعملية الموافقة والدفع. • الموافقة على الفاتورة عبر الهاتف المحمول - يوفر حل الحسابات المستحقة الدفع من Fidesic منصة قوية للموافقة على الفاتورة عبر الهاتف المحمول والتي يمكنك الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت. لم تعد تعطل عمليات الموافقة على الفواتير لمجرد أنك خارج المكتب - قم بالموافقة على الفواتير مباشرة من بريدك الإلكتروني من خلال الحل الذي نقدمه. • سير عمل قوي - توفر Fidesic سير عمل مرنًا وموثوقًا يقوم بتوجيه الموافقات على الفواتير تلقائيًا حتى لا تضطر بعد الآن إلى إدارة معالجة فواتير حساباتك الدائنة (AP) بشكل دقيق. كمستخدم لـ Fidesic، سيكون لديك رؤية كاملة لسير عملك والقدرة على إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق. • القدرات الخاصة بالصناعة – تقدم شركة Fidesic ميزات مصممة مع أخذ صناعات معينة بعين الاعتبار. يساعد هذا الحل العديد من مؤسسات الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية والأغذية والمشروبات والضيافة والمالية والامتياز في معالجة الفواتير والدفع. • تقارير موثوقة - يمكن أن يلبي حل Fidesic متطلبات التقارير الفريدة الخاصة بك. ستتمكن من تقديم تقارير مصممة خصيصًا لتزويد الجهات المانحة برؤية ثاقبة حول كيفية إنفاق الأموال وتخصيص التقارير بناءً على احتياجاتهم، وكل ذلك بأقل جهد. سيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء تقرير يحتوي على نسخ احتياطية لجميع ملفات PDF والنفقات المرتبطة بها. نحن ندرك أهمية الوصول إلى سجل التدقيق الكامل لجميع الموافقات (الفواتير والمدفوعات). ****Fidesic مجانًا**** تقدم Fidesic للمستخدمين تجربة غير محدودة وبدون تكلفة لـ Fidesic لاستكشاف ما تعنيه أتمتة AP لمؤسستهم دون حد زمني.

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