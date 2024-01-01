بدائل - Fictiv

Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad هو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام للتصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والبرمجة.

Onshape

Onshape

onshape.com

تسجيل الدخول / تسجيل الدخول إلى Onshape - نظام CAD الحديث الذي تستخدمه آلاف الشركات حول العالم.

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...

Jiga

Jiga

jiga.io

قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.

Altair One

Altair One

altairone.com

يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلق...

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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