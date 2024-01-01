بدائل - Fictiv

SelfCAD

selfcad.com

المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...