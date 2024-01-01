بدائل - Fictiv
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام للتصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والبرمجة.
Onshape
onshape.com
تسجيل الدخول / تسجيل الدخول إلى Onshape - نظام CAD الحديث الذي تستخدمه آلاف الشركات حول العالم.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
BuildBee
buildbee.com
برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلق...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.