Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأسعار وحتى التسليم. حتى الآن، قامت Fictiv بتصنيع أكثر من 20 مليون قطعة غيار للشركات في المراحل المبكرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء، مما ساعدها على الابتكار بسرعة وإيصال المنتجات إلى السوق بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: fictiv.com

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