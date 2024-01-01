Fictiv

Fictiv

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الموقع الإلكتروني: fictiv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fictiv على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأسعار وحتى التسليم. حتى الآن، قامت Fictiv بتصنيع أكثر من 20 مليون قطعة غيار للشركات في المراحل المبكرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء، مما ساعدها على الابتكار بسرعة وإيصال المنتجات إلى السوق بشكل أسرع.
الفئات:
Photography & Graphics
برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد

الموقع الإلكتروني: fictiv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fictiv. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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