Fetii

Fetii

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الموقع الإلكتروني: fetii.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fetii على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم Fetii بنقل المجموعات والشركات معًا، عند الطلب. Fetii هو تطبيق مشاركة جماعي يتيح للمستهلكين والشركات طلب شاحنة صغيرة تتسع لـ 15 راكبًا عند الطلب. يدفع المستخدمون باستخدام نظام تسجيل الدخول QR الذي يقسم المدفوعات بسلاسة بين المجموعة في وقت الصعود إلى الطائرة. لم تعد المجموعات مضطرة إلى حجز سيارة مستأجرة قبل أسابيع، ودفع ما لا يقل عن 5 ساعات لرحلة مدتها 15 دقيقة، وليس لديها مرونة في الدفع أو تقسيم المجموعة واستخدام مركبات متعددة...يزيل Fetii الاحتكاك من النقل الجماعي .

الموقع الإلكتروني: fetii.com

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