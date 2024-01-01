Fermat هي أداة ذكاء اصطناعي تُغيّر قواعد اللعبة ومصممة لإحداث ثورة في صناعة الأزياء. فهو يمكّن المستخدمين من التفكير في تصميمات الأزياء وتصميمها وتقديمها بوتيرة متسارعة، مما يعزز سير العمل الإبداعي بشكل كبير. Fermat هي أيضًا لوحة بيضاء تعاونية تمكن المصممين من تحويل أفكارهم إلى صور واقعية. يمكن للمستخدم تحويل رسوماته اليدوية إلى واقع عن طريق الحصول على عروض عالية الجودة بنقرة واحدة. تشجع الأداة المصممين على تطبيق أسلوبهم الفريد باستخدام المراجع المرئية للحفاظ على التماسك في مجموعاتهم أو لتجديد أكثر الكتب مبيعًا. الميزة المهمة المتوفرة هي القدرة على تغيير المشاعر والمواد والألوان الخاصة بقطع الموضة في غضون ثوانٍ. كما يوفر أيضًا القدرة على تصور الزي على نماذج مختلفة وضبط الإعدادات حسب الحاجة. يسمح Fermat أيضًا بترقية الدقة العالية لتحسين التصميمات المصممة ويوفر خيار تحويل التصميمات إلى تنسيقات متجهة قابلة للتحرير. إنها أداة حيوية تمكن صانعي الأزياء من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ملموسة، وتساعد في التعبير البصري عن الأفكار، وتعزز التعاون الفعال بين الفرق. إنه موثوق به ويستخدمه العديد من الشركات القائمة ومستشاري الأزياء المستقلين.

الموقع الإلكتروني: fermat.app

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