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Female Invest هو تطبيق للتعلم الإلكتروني الاجتماعي للتمويل والاستثمار. تقوم شركة Female Invest بمهمة سد الفجوة المالية بين الجنسين. ومن خلال إنشاء مساحة آمنة ومصدر موثوق للمعرفة، فإننا نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار للجميع على مستوى العالم.

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