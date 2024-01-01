بدائل - Faturify

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks هو برنامج محاسبة ذكي وجميل للمقاولين والشركات الصغيرة والمحاسبين. نحن أيضًا نجعل الفواتير عبر الإنترنت وتتبع الوقت أسهل من أي وقت مضى. يوفر تطبيقنا تجربة أكثر سهولة وتخطيطًا أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى أنه يعمل في أي مكان. لا تقوم ZipBooks أبدًا بوضع علامات مائية على الفواتير أو بيع بياناتك أ...