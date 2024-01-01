بدائل - Faturah POS
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.
Lightspeed
lightspeedhq.com
توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة المطاعم. الخيارات المتقدمة. منصة بديهية. زيادة المبيعات وإسعاد الضيوف وتوفير الوقت والمال. يتعلم أكثر!
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
POSApt
posapt.au
POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.
Rezku POS
rezku.com
يعد Rezku أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku...
PosEase
posease.com
PosEase هو برنامج Billing POS (Point of Sale) قائم على السحابة لصناعات الضيافة مثل المطاعم والمطابخ السحابية والمخابز وما إلى ذلك.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...
Elementary POS
elementarypos.com
نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...
SALIDO
salido.com
SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم م...
orderbird
orderbird.com
دع ضيافتك ترتفع! مع نظام نقاط البيع الخاص بنا، ستكون أكثر نجاحًا، وستوفر الوقت والمال وتقلل من التوتر. استمتع بتجربة Orderbird في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وفرنسا.
Lavu
lavu.com
Lavu هو أحد حلول نقاط البيع المصممة للاستخدام من قبل مطاعم الخدمة الكاملة، والخدمة السريعة، والامتياز، من الحانات والنوادي الليلية والصالات إلى شاحنات الطعام والمقاهي. يتجاوز نظام إدارة مطاعم Lavu مجرد تقديم الطلبات وقبول المدفوعات. من خلال وظائف إدارة الموظفين بما في ذلك الجدولة، وتداول الورديات، و...
Foodics
foodics.com
فودكس هو حل متكامل لإدارة المطاعم ونقاط البيع يساعد أصحاب الأعمال من جميع الأحجام والأنواع على إدارة عملياتهم بسلاسة ودقة. نحن باب أصحاب المطاعم للوصول إلى النظام البيئي الذي يسمح لهم بالاستفادة من العديد من عمليات تكامل خدمات الطرف الثالث، مثل مجمعي التوصيل، والمحاسبة، والتمويل، والولاء، وذكاء الأع...
Grubtech
grubtech.com
تعمل Grubtech على تمكين المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات من خلال حلول متكاملة، وتبسيط ومركزية كل شيء بدءًا من التعامل مع الطلبات وإعداد الطعام وحتى التسليم. يقوم منتجهم الرئيسي، gOnline، بدمج الأنظمة المجزأة وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة في نظام بيئي موحد لإدارة المطاعم. من خلال التعاون مع قادة التس...
BeyondMenu
beyondmenu.com
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Heartland
heartland.us
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