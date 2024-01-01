Faturah POS

Faturah POS

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الموقع الإلكتروني: faturah.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Faturah POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cloud POS Turbocharge your restaurant Operations with Faturah solutions! Your one-stop shop for an stress-free, super-efficient restaurant business.
الفئات:
Business
Restaurant POS Systems

الموقع الإلكتروني: faturah.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Faturah POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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