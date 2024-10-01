بدائل - Brandwatch Social Media Management

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. إنه مشابه لتطبيق Twitter "Dashboard App" الذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تطبيقات...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...

Feedly

Feedly

feedly.com

مرحبًا بك في Feedly - المنصة التي تظل فيها الشركات والعقول الفضولية في صدارة المنحنى! نحن متحمسون لمساعدة الفرق على تتبع المنافسين واكتشاف الاتجاهات الجديدة والبحث عن التهديدات الأمنية الناشئة. Feedly AI عبارة عن مجموعة من نماذج التعلم الآلي التي تقوم تلقائيًا بجمع وتحليل وتحديد أولويات الرؤى القاب...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc.‎ هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer هي أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الأكثر سهولة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. مع Buffer، أصبحت جدولة وتخطيط ونشر محتوى الوسائط الاجتماعية أسهل من أي وقت مضى. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك الاطلاع على تحليلات مفصلة لوسائل التواصل الاجتماعي عبر العديد من منصات الوسائط الاجتماعية. قم بجدولة الم...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Linktree

Linktree

linktr.ee

تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

الكثير من العلامات التجارية سيئة في وسائل التواصل الاجتماعي. لك ليس من الضروري أن. يبدأ بالأدوات الصحيحة. تعتمد آلاف العلامات التجارية على منصة Hootsuite وحلولها لإطلاق حملات اجتماعية رائعة، وتقديم تجارب تجارة اجتماعية من فئة 5 نجوم، وإدارة جميع محادثات عملائها في مكان واحد. لكن الأدوات لن تساعدك ...

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool عبارة عن منصة تتيح لك تحليل شبكات التواصل الاجتماعي وجدولتها وإدارتها مثل المحترفين الحقيقيين. الأداة المصممة لنقل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى القمر. قم بجدولة منشوراتك وتحليل البيانات المهمة وإنشاء استراتيجية ناجحة. من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، يمكنك توفير الوقت يوميًا م...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة ...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social عبارة عن منصة كاملة لإدارة الوسائط الاجتماعية للشركات والوكالات. يساعدك على جدولة المنشورات ومراقبة الإشارات وإنشاء لوحات معلومات مخصصة والمزيد. Zoho Social هو من Zoho.com، وهو عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 40 منتجًا يثق بها أكثر من 40 مليون مستخدم. فهو يشتمل على مجموعة قوية من الميزات — ...

Later

Later

later.com

لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في م...

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Bl...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social عبارة عن منصة وسائط اجتماعية حديثة متكاملة. أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك. تشمل الميزات النشر والجدولة والتقارير والتحليلات وصندوق البريد الاجتماعي والاستماع وإدارة المراجعة وغير ذلك الكثير.

Planoly

Planoly

planoly.com

Planoly هو مخطط محتوى الوسائط الاجتماعية، وهو موثوق به من قبل أكثر من 8 ملايين منشئي المحتوى لبناء متابعتك على مواقع التواصل الاجتماعي. استفد من أدوات إنشاء المحتوى الشاملة لإدارة كل جزء من استراتيجيتك الاجتماعية وتنمية أعمالك. بدءًا من إنشاء التسميات التوضيحية القوية بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى إ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.

Planable

Planable

planable.io

Planable هي منصة تعاون المحتوى التي تجعل العمل الجماعي التسويقي أمرًا سهلاً. إنه المكان الذي يمكنك من خلاله إنشاء جميع محتوياتك التسويقية الرائعة وتخطيطها ومراجعتها والموافقة عليها لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والنشرات الإخبارية والنشرات الصحفية - سمها ما شئت! استمتع بسير عمل أسرع وأكثر سلاسة ...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social هي شركة رائدة عالميًا في برامج إدارة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. تضع منصة Sprout البديهية البيانات الاجتماعية القوية في أيدي أكثر من 30000 علامة تجارية حتى تتمكن من تحقيق تأثير أعمال أكثر ذكاءً وأسرع. من خلال مجموعة كاملة من حلول إدارة الوسائط الاجتماعية، يقدم Sprout وظائف شامل...

Beacons

Beacons

beacons.ai

قم بإنشاء رابط مجاني وجميل وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة في موقع السيرة الذاتية باستخدام Beacons. انضم إلى أكثر من مليوني منشئ محتوى حول العالم وقم بإعداد رابطك سهل الاستخدام في السيرة الذاتية في دقائق لبناء علامتك التجارية وزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك. قم بتوصيل معجبيك بجميع المحتوى...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية تساعدك على صياغة المنشورات وجدولتها وتتبع التحليلات وإدارة صندوق الوارد الاجتماعي الموحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. * إدارة أصول علامتك التجارية في المكتبة. * قم بتغذية روايتك القصصية باستخدام أفكار النشر. * قم بتلميع المحتوى ...

Publer

Publer

publer.io

Publer عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية تسمح لك بالتعاون وجدولة وتحليل منشوراتك على Facebook وInstagram وTikTok وTwitter وLinkedIn وPinterest وملفات تعريف الأعمال على Google وYouTube وWordPress وTelegram وMastodon من نفس المكان.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التو...

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinked...

Heropost

Heropost

heropost.io

يدور Heropost حول مساعدة مستخدمينا على تحسين كفاءة علامتهم التجارية بطريقة منتجة وذكية باستخدام الأدوات والمقاييس التي تمكنهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تأسست في منتصف عام 2016، وهو العام الذي شهد نمو Instagram أربع مرات، مما عزز أهميته. لقد تطورت Heropost من أداة Instagram للدعوة فقط إلى منصة تسو...

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