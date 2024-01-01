F1000 research

F1000 research

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الموقع الإلكتروني: f1000research.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

F1000Research عبارة عن منصة نشر أبحاث مفتوحة للعلماء والباحثين والأطباء الذين يقدمون نشرًا سريعًا للمقالات والمخرجات البحثية الأخرى دون تحيز تحريري. تستفيد جميع المقالات من مراجعة النظراء الشفافة والإرشادات التحريرية بشأن إتاحة جميع البيانات المصدرية بشكل مفتوح. تنشر F1000Research مقالات ومخرجات بحثية أخرى تتناول الأبحاث العلمية والعلمية والانتقالية والسريرية الأساسية عبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والهندسة والطب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. جميع الأبحاث مناسبة بغض النظر عن مستوى الاهتمام أو الجدة المتصور؛ ونحن نرحب بالنتائج المؤكدة والسلبية، فضلا عن الدراسات الفارغة. تنشر F1000Research أنواعًا مختلفة من الأبحاث، بما في ذلك التجارب السريرية والمراجعات المنهجية وأدوات البرامج ومقالات الأساليب وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: f1000research.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ F1000 research. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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