بدائل - EZsign

eSignly

esignly.com

Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.