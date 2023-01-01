بدائل - EZsign
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
DocHub
dochub.com
قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Formstack
formstack.com
قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
Signaturely
signaturely.com
قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
Eversign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...
Skribble
skribble.com
قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).
RSign
rsign.com
سهل للموقعين يعني مرسلين سعداء. يقوم RSign eSign بتحويل المستندات والنماذج إلى تجارب توقيع إلكتروني موجهة وأنيقة.
Pricer24
pricer24.com
القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
Rev.io
rev.io
Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
Scaido.io
scaido.io
A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...