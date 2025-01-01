بدائل - EzeGym

Vagaro
vagaro.com
Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.
Wodify
wodify.com
Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.
Glofox
glofox.com
Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.
WeStrive
westrive.com
WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.
PushPress
pushpress.com
PushPress هو نظام متكامل لإدارة الصالات الرياضية، يساعد في إدارة الفصول، المدفوعات، الحضور، والعلاقات مع الأعضاء بسهولة.
Momence
momence.com
تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.
Octiv
octivfitness.com
تطبيق Octiv هو منصة سحابية لإدارة الصالات الرياضية، توفر ميزات مثل إدارة الأعضاء، جدولة الفصول، والفوترة.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.
TeamUp
goteamup.com
تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.
WodUp
wodup.com
WodUp هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المدربين في إدارة التدريبات وتتبع تقدم الأعضاء مع ميزات لتخصيص الخطط والتفاعل مع المستخدمين.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
تطبيق Fit Pro Tracker لإدارة الصالات الرياضية، يساعد أصحاب الصالات في إدارة الفوترة، العملاء، والحجوزات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد.
AppToFit
apptofit.com
تطبيق AppToFit يُستخدم لأتمتة متابعة العملاء وتذكيرهم بالمدفوعات، مع تذكير بانتهاء عضويتهم وتقييد المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام البيومترية.
Amilia
amilia.com
Amilia هي منصة لإدارة المنظمات تساعد في التسجيل عبر الإنترنت، إدارة العضويات، تسهيل العمليات وتحسين التواصل مع المجتمعات.
Membroz
membroz.com
Membroz هو نظام إدارة عضويات سحابي شامل لإدارة الأندية، المنتجعات، الصالات الرياضية، وتنظيم الفعاليات والمبيعات مع تجربة مجانية.
Omnify
getomnify.com
Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.
Raklet
raklet.com
Raklet هي منصة شاملة لإدارة المجتمع، تتيح إدارة الأعضاء والفعاليات والتبرعات، مع أدوات للتواصل والمدفوعات بدون الحاجة للبرمجة.
ClubReady
clubready.club
ClubReady هو برنامج شامل لإدارة الصالات الرياضية يتيح إدارة العضوية، الفواتير، المواعيد، وتحليلات الأداء لتسهيل العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.
FitSW
fitsw.com
تطبيق FITSW يساعد المدربين في تتبع تقدم العملاء وإدارة خطط التمرين والتغذية باستخدام أي جهاز. يوفر تتبع وتحليلات للتقدم.
Buzops
buzops.com
Buzops هو نظام إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد في إدارة العضويات، المدفوعات، والجداول بسهولة مع ميزات لتحسين التشغيل والكفاءة.
Punchpass
punchpass.com
Punchpass هو تطبيق لإدارة فصول اللياقة والعضوية، يسهل جدولة الفصول وتتبع الحضور والتواصل بين مراكز اللياقة وعملائها.
WodBoard
wodboard.com
WodBoard هو تطبيق لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الفصول، إدارة الحجوزات، وقوائم الانتظار بكفاءة، مما يسهل العمل اليومي لأصحاب الأعمال.
Simply Studio
simplystud.io
تطبيق Simply Studio هو برنامج لإدارة استوديوهات اللياقة البدنية، يوفر جدولة الدروس وإدارة الاشتراكات وموقع إلكتروني مخصص للأعضاء.
Rezeve
rezerv.co
Rezeve هو تطبيق لإدارة الحجوزات والخدمات للمؤسسات، يقدم إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات، جدولة، وإعدادات دفع سهلة.
Recess
recess.tv
يقلل تطبيق Recess من رسوم الاشتراك والمعالجة للصالات الرياضية والاستوديوهات بمتوسط 3000 دولار شهريًا.
© 2025 WebCatalog, Inc.