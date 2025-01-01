بدائل - EzeGym

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.