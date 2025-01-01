بدائل - EzeGym

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro هو تطبيق يتيح لك البحث عن صالونات التجميل، المنتجعات الصحية، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حجز المواعيد وقراءة المراجعات.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody Business يساعد شركات اللياقة والعافية في إدارة الحجوزات والعمليات والتفاعل مع العملاء بكفاءة من خلال مجموعة أدوات شاملة.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify هو برنامج إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد على جدولة الأنشطة، تتبع الحضور، إدارة الأعضاء، وتحسين كفاءة العمليات.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية والاستوديوهات، يساعد في جدولة الفصول وإدارة العضويات وتتبع الحضور وأتمتة المدفوعات.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive هو برنامج تدريب شخصي يساعد المدربين في إدارة العملاء، بناء البرامج، تتبع التقدم، وإدارة التغذية والفواتير.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner هو برنامج شامل لإدارة الأعمال في مجال اللياقة البدنية، يوفر أدوات لإدارة الأعضاء والدفع والتسويق وتحسين تجربة الأعضاء.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress هو نظام متكامل لإدارة الصالات الرياضية، يساعد في إدارة الفصول، المدفوعات، الحضور، والعلاقات مع الأعضاء بسهولة.

Momence

Momence

momence.com

تطبيق مومينس يساعدك على إنشاء تجارب مخصصة للعملاء من خلال automatiser المهام اليدوية مثل الحجوزات وإدارة الأعضاء.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow هو تطبيق لإدارة الصالات الرياضية، يساعد الأعضاء على جدولة الفصول والتواصل مع الموظفين ويعمل على تحسين تجربة اللياقة البدنية.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

تطبيق Octiv هو منصة سحابية لإدارة الصالات الرياضية، توفر ميزات مثل إدارة الأعضاء، جدولة الفصول، والفوترة.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين في تتبع أهدافهم، ومراقبة التقدم، والوصول إلى خطط تمارين مخصصة، وتعزيز التواصل الاجتماعي.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

تطبيق TeamUp يدير خدمات اللياقة البدنية، بما في ذلك الفصول الحية، عبر الإنترنت، والخدمات عند الطلب، لتحسين تجربة العملاء.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المدربين في إدارة التدريبات وتتبع تقدم الأعضاء مع ميزات لتخصيص الخطط والتفاعل مع المستخدمين.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster هو نظام شامل لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يوفر أدوات للتحكم في الوصول، التواصل مع الأعضاء، وتحليل البيانات، مما يسهل الإدارة والتفاعل.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk هو برنامج لإدارة الصالات الرياضية يساعد في تنظيم العمليات الإدارية، مثل إدارة العضويات والفواتير، وتتبع الحضور وتسهيل الحجز.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

تطبيق Fit Pro Tracker لإدارة الصالات الرياضية، يساعد أصحاب الصالات في إدارة الفوترة، العملاء، والحجوزات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

تطبيق AppToFit يُستخدم لأتمتة متابعة العملاء وتذكيرهم بالمدفوعات، مع تذكير بانتهاء عضويتهم وتقييد المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام البيومترية.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia هي منصة لإدارة المنظمات تساعد في التسجيل عبر الإنترنت، إدارة العضويات، تسهيل العمليات وتحسين التواصل مع المجتمعات.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz هو نظام إدارة عضويات سحابي شامل لإدارة الأندية، المنتجعات، الصالات الرياضية، وتنظيم الفعاليات والمبيعات مع تجربة مجانية.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify هو تطبيق سحابي لإدارة الحجوزات والجدولة، يدعم إدارة الموظفين والمدفوعات ويوفر أدوات للتسويق وإدارة العملاء. متاح على أجهزة Android و iOS.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet هي منصة شاملة لإدارة المجتمع، تتيح إدارة الأعضاء والفعاليات والتبرعات، مع أدوات للتواصل والمدفوعات بدون الحاجة للبرمجة.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady هو برنامج شامل لإدارة الصالات الرياضية يتيح إدارة العضوية، الفواتير، المواعيد، وتحليلات الأداء لتسهيل العمليات وتحسين تجربة الأعضاء.

FitSW

FitSW

fitsw.com

تطبيق FITSW يساعد المدربين في تتبع تقدم العملاء وإدارة خطط التمرين والتغذية باستخدام أي جهاز. يوفر تتبع وتحليلات للتقدم.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops هو نظام إدارة شامل للصالات الرياضية يساعد في إدارة العضويات، المدفوعات، والجداول بسهولة مع ميزات لتحسين التشغيل والكفاءة.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass هو تطبيق لإدارة فصول اللياقة والعضوية، يسهل جدولة الفصول وتتبع الحضور والتواصل بين مراكز اللياقة وعملائها.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard هو تطبيق لإدارة صالات الألعاب الرياضية، يساعد في تنظيم الفصول، إدارة الحجوزات، وقوائم الانتظار بكفاءة، مما يسهل العمل اليومي لأصحاب الأعمال.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

تطبيق Simply Studio هو برنامج لإدارة استوديوهات اللياقة البدنية، يوفر جدولة الدروس وإدارة الاشتراكات وموقع إلكتروني مخصص للأعضاء.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve هو تطبيق لإدارة الحجوزات والخدمات للمؤسسات، يقدم إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات، جدولة، وإعدادات دفع سهلة.

Recess

Recess

recess.tv

يقلل تطبيق Recess من رسوم الاشتراك والمعالجة للصالات الرياضية والاستوديوهات بمتوسط 3000 دولار شهريًا.

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