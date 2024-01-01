EyeOnTask

EyeOnTask

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الموقع الإلكتروني: eyeontask.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EyeOnTask على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد EyeOnTask شركات الخدمات الميدانية على إدارة سير العمل بسلاسة مما يجعله أفضل برنامج لإدارة الخدمات الميدانية في السوق. نحن نقدم حلاً لمؤسسات الخدمة الميدانية التي تواجه حاليًا متاعب في إدارة سير العمل المتناثر. نحن شركة تركز على العميل وهدفها هو خفض النفقات وتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات في كل عملية ميدانية. الصناعات التي نخدمها- 1. HVAC 2. السباكة 3. تركيب الكمبيوتر وإصلاحه 4. النقل والخدمات اللوجستية 5. البناء 6. المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة 7. مزود خدمة الإنترنت والكابلات 8. مكافحة الآفات 9. برامج التنظيف 10. العناية بالعشب والمناظر الطبيعية 11. حمامات السباحة والمنتجع الصحي 12. نظام تركيب الطاقة الشمسية 13. أنظمة السلامة والإنذار من الحرائق 14. المصاعد والمصاعد والسلالم المتحركة 15. أتمتة المنزل ... والمزيد
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: eyeontask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EyeOnTask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

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Bill.com

Bill.com

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Roopairs

Roopairs

roopairs.com

Joblogic

Joblogic

joblogic.com

Amazon Relay

Amazon Relay

relay.amazon.com

Loc8

Loc8

loc8.com

Numetric

Numetric

numetric.com

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