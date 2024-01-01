ExtendMusic.AI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لمنشئي الموسيقى تحسين وتوسيع مؤلفاتهم الأصلية من خلال إنشاء موسيقى جديدة وملهمة. يقوم المستخدم أولاً بتحميل الموسيقى الفريدة الخاصة به بتنسيق .wav أو .mp3، ثم تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات متطورة لإنشاء مسارات صوتية جديدة تكمل وتثري القطعة الأصلية. تم إنشاء الأداة بواسطة Mark Doppler وهي تقدم نظامًا قائمًا على الاعتمادات، حيث يعتمد مقدار الاعتمادات المطلوبة لكل عملية تحميل على طول الملف. يمكن أن تستغرق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ ExtendMusic.AI ما يصل إلى ستين ثانية لإنشاء مسارات صوتية جديدة، وتكلف الأوقات الأطول أرصدة إضافية. يعد ExtendMusic.AI مثاليًا لمنشئي الموسيقى الذين يسعون إلى تضخيم صوتهم بقطع جديدة ومبتكرة وشخصية. يمكن أن تكون الأداة مفيدة في إنشاء ترتيبات لنتائج الأفلام والموسيقى التصويرية لألعاب الفيديو والإعلانات التجارية. بشكل عام، يقدم ExtendMusic.AI حلاً مبتكرًا لمنشئي الموسيقى الذين يتطلعون إلى تحسين وتوسيع مساراتهم الصوتية الأصلية من خلال المحتوى الذي تم إنشاؤه. توفر الأداة واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها. وهو يقدم نظامًا قائمًا على الائتمان وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: extendmusic.ai

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