ExtendImage AI هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) لتوسيع الصور. تتيح هذه الأداة للمستخدمين تطبيق مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على صورهم، مثل إضافة عناصر جديدة ومزج الأنماط وإنشاء لوحات الألوان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام وسهل الاستخدام، مع بضع خطوات بسيطة للبدء. يمكن للمستخدمين تحميل صورهم واختيار تقنية الذكاء الاصطناعي المطلوبة، مثل إضافة مقدمة أو خلفية، أو مزج صورتين، أو إنشاء لوحة ألوان. توفر الأداة أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل ضبط شدة تأثير الذكاء الاصطناعي وتحرير الصورة الناتجة. يمكن استخدام ExtendImageAI لإنشاء صور جديدة وفريدة من نوعها، وكذلك لتوسيع الصور الموجودة. إنها أداة رائعة لمصممي الجرافيك والفنانين الرقميين وأي شخص آخر يتطلع إلى إنشاء صور مثيرة للاهتمام.

الموقع الإلكتروني: extendimage.ai

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