ExtendImage

ExtendImage

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الموقع الإلكتروني: extendimage.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ExtendImage على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ExtendImage AI هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) لتوسيع الصور. تتيح هذه الأداة للمستخدمين تطبيق مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على صورهم، مثل إضافة عناصر جديدة ومزج الأنماط وإنشاء لوحات الألوان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام وسهل الاستخدام، مع بضع خطوات بسيطة للبدء. يمكن للمستخدمين تحميل صورهم واختيار تقنية الذكاء الاصطناعي المطلوبة، مثل إضافة مقدمة أو خلفية، أو مزج صورتين، أو إنشاء لوحة ألوان. توفر الأداة أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل ضبط شدة تأثير الذكاء الاصطناعي وتحرير الصورة الناتجة. يمكن استخدام ExtendImageAI لإنشاء صور جديدة وفريدة من نوعها، وكذلك لتوسيع الصور الموجودة. إنها أداة رائعة لمصممي الجرافيك والفنانين الرقميين وأي شخص آخر يتطلع إلى إنشاء صور مثيرة للاهتمام.

الموقع الإلكتروني: extendimage.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ExtendImage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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