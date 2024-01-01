بدائل - Explorium

Neo4j

neo4j.com

Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...